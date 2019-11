“¡Atención! Orden de captura contra la ‘youtuber’ ‘Epa Colombia…’”, fue la primera información que entregó la periodista Vicky Dávila en su cuenta de Twitter, sobre la 1:00 de la tarde de este miércoles.

La revista Semana, por su parte, se sumó a la noticia y dijo que agentes del CTI están “buscándola para hacer efectiva la detención”, ya que la Fiscalía le abrió un proceso de investigación por los destrozos que causó en una estación de Transmilenio, y que ella se prestó para grabar en video.

Una vez se supo esta información, Dávila intentó comunicarse con ella para preguntarle por su situación, pero no encontró respuesta.

Atención!!!!! Orden de captura contra la Youtuber Epa Colombia… la joven publicó un video destruyendo el Transmilenio — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 28, 2019

Ahora, Semana publicó este trino para hacer la rectificación, pues la versión de la captura ya se había difundido masivamente en redes y medios de comunicación.

“Una fuente del despacho del fiscal general le aseguró a Semana que habían obtenido el aval para la captura de ‘Epa Colombia’. Sin embargo, la verdad es que se insistió con la petición pero esta fue negada”, escribió el medio capitalino.

Una fuente del despacho del fiscal general le aseguró a SEMANA que habían obtenido el aval para la captura de Epa Colombia. Sin embargo, la verdad es que se insistió con la petición pero esta fue negada. Esta revista se permite hacer esta rectificación. https://t.co/c8f6ZOY8Ca pic.twitter.com/gX1hU7uonj — Revista Semana (@RevistaSemana) November 28, 2019

Cabe recordar que la Fiscalía ya había pedido una orden de captura contra Barrera, el pasado 25 de noviembre, por los estragos que ocasionó y porque, a criterio del fiscal general encargado, Fabio Espitia, la mujer “no solamente destruye el mobiliario de una estación de Transmilenio, sino que, estaría instigando al concierto para delinquir agravado con fines terroristas”, advirtió el funcionario en rueda de prensa.

No obstante, una juez de control de garantías decidió negar la petición de la Fiscalía con el argumento, entre otros, de que Barrera no es un peligro para la sociedad.

Por esta decisión, Barrera grabó un video en el que le agradece a la juez por no haber ordenado su captura.

Pese a la alegría que esta noticia le provoco a la ‘youtuber’ su situación judicial no estaba como para celebrar, ya que según varios abogados el hecho de que la juez no acogiera la solicitud de la Fiscalía no quería decir que Barrera ya se hubiera salvado del proceso.

“Por supuesto que cometió delitos, el más claro es el daño en bien ajeno. ¿Qué debió hacer la Fiscalía? Imputarla de manera inmediata, pedir, si ella tiene algún bien, el embargo para garantizar el pago de lo que dañó”, sostuvo el abogado Iván Cancino, en Caracol Radio.

“No se preocupe, señorita ‘Epa Colombia’, que usted va a ser imputada y seguramente condenada luego de un debido proceso”, agregó el jurista.

Otra visión del caso fue la que expresó el abogado Francisco Bernate, en la misma emisora, que dijo que el tema de Barrera es el segundo capítulo de la novela que empezó con la hija de la excongresista Aída Merlano, y lo calificó como una “orgía punitiva” del organismo acusador para ganarse el caso desde los medios de comunicación.