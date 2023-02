En el marco de la edición 42 de la Vitrina Turística de Anato 2023, que se desarrolló en Bogotá, fueron publicados los resultados del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia, ICTRC, estudio adelantado por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, CPTUR, y la Fundación Universitaria Cafam.

Esta medición se viene realizando desde el 2016 con el objetivo principal de registrar y medir los factores asociados a la competitividad de la actividad turística, cuyos resultados permitan a las autoridades departamentales, la priorización de las políticas y proyectos encaminados a mejorar la situación competitiva de este sector.

En su interpretación y análisis, el ICTRC, más allá de un ‘ranking’, es un instrumento que contribuye con elementos de juicio a dar fundamento a las decisiones de política pública en turismo, al identificar y señalar las barreras que impiden el desarrollo competitivo de la actividad turística a nivel regional.

En ese orden de ideas, de acuerdo a la medición para el año 2022, el departamento del Cesar se volvió a ‘rajar’ y se ubicó en el puesto 25 entre 33 departamentos.

Para medir al Cesar, el estudio tomó en cuenta los municipios con mayor vocación turística del departamento como lo son Valledupar, Manaure, Pueblo Bello y Chiriguaná.

Entre los datos que entrega este índice de competitividad turística se destaca que la participación del turismo en el empleo fue del 16.63 %, que el presupuesto de inversión destinado al turismo por parte de las administraciones fue del 0.03 %.

De igual manera, señala que, a 2022, existían en el Cesar 786 prestadores de servicios turísticos activos. En cuanto a la participación del turismo en el PIB del departamento, el índice se situó en 3.36 %.

Finalmente, el informe señala que en el último año ingresaron 3.345 turistas extranjeros al Cesar.

El ICTRC también calificó el puntaje departamental (de 0 a 10). En este ítem, se definieron varios criterios como el cultural donde Cesar fue calificado con 4.12 puntos porcentuales; el ambiental fue de 4.60; la gestión de destino fue de 3.77; el económico obtuvo un puntaje de 5.53; el empresarial obtuvo 1.96, las estrategias de mercado fueron calificadas con 2.28; la parte social con 3.21 e infraestructura con 6.20.

La suma de los anteriores criterios dio como resultado una calificación general en el ICTRC de 3.95 frente a un 3.47 que se obtuvo en la medición anterior correspondiente a la vigencia 2021.

Si bien, los resultados muestran una leve mejoría respecto al año anterior (del puesto 27 en 2021 al puesto 25 en 2022), Cesar sigue en los últimos lugares de los índices de competitividad turística en Colombia.

En 2017 (primera medición) Cesar ocupó el puesto 21 (entre 24 departamentos); en 2018, fue 22 (entre 26); en 2019 fue 24 (entre 31); en 2020 fue 23 (entre 32) y en 2021 fue 27 (entre 33).

Acerca de los resultados del Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia, ICTRC, el secretario de Cultura y Turismo del Cesar, Iván Murgas, aseguró que, si bien reconoce la dura tarea que tiene el departamento para salir de ese puesto, este índice viene mejorando y analizará, junto a Mincomercio, los motivos del rezago en materia turística.

“Nos tomamos la tarea de revisar de por qué estábamos registrados en ese lugar y por qué ellos no tenían en su registro todo lo que venimos haciendo en el turismo del Cesar por parte de la Secretaría de Turismo del Cesar, allí revisamos y miramos que no tenían registrado las participaciones en las vitrinas turísticas, así como tampoco tenían registrado los que estamos haciendo en materia de inventarios de sitios turísticos en el Cesar y el banco de imágenes de turismo del departamento y la APP Cesar, que se creó en el departamento”, aseguró Murgas.

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Risaralda, Yesica María Vargas Marín.

Según Murgas, el índice de competitividad del Cesar no está en esa posición y faltan conocer “cifras reales”.

Igualmente, el funcionario indicó que desde su dependencia va a “revolucionar” el turismo con el Centro Cultural de Convenciones de la Música Vallenata y el Museo de la Fama; además que destacó la activación del turismo con los Juegos Bolivarianos 2022. “Tuvimos creación de nuevos hoteles dando la oportunidad que todas esas cadenas hoteleras que llegaron tuvieran beneficios en impuestos para incentivar el turismo, además estamos activando toda esa zona de la Ciénaga de Zapatosa, el sur del Cesar ha recibido el apoyo de parte de la Gobernación del Cesar para que ese índice suba”, afirmó.

Risaralda y Valle del Cauca fueron dos de los departamentos que mejor les fue en el ranquin publicado por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, CPTUR, y la Fundación Universitaria Cafam ocupando el tercer y segundo puesto, respectivamente.

En diálogo con EL PILÓN, la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Risaralda, Yesica María Vargas Marín, explicó que en este departamento se mejoró en varios componentes, en materia de inversión, para que los proyectos del Gobierno departamental incluyeran temas como ambiental, cultural, social, infraestructura turística y gestión de destino.

“La parte de infraestructura turística la hemos apoyado con recursos a esos municipios que han formulado proyectos de infraestructura turística, como la construcción de miradores en estos últimos años. El municipio de Pereira cuenta con Ukumarí, que cada día cuenta con mayor número de turistas, el año pasado fueron más de 450.000; importante también Santa Rosa de Cabal, destino que se consolida en materia de turismo a las diversas actividades que hay. Manejamos turismo religioso, con el vitral más grande de Colombia. Hemos trabajando con diferentes actores el tema de la promoción turística del municipio y departamento”, señaló la funcionaria.

Agregó que: “También nos ayudó demasiado que el municipio de Dosquebradas hiciera un trabajo muy fuerte para lograr la certificación de turismo sostenible. Aunado a ello, desde la dirección de Turismo iniciamos una apuesta con el tema de senderismo. El séptimo departamento con mayor diversidad de aves. Todos estos aspectos han permitido que Risaralda se consolide con un turismo gastronómico, de aventura, de reuniones, entre otros”.

Finalmente, al consultarle sobre las estrategias que deberían seguir departamentos como Cesar para mejorar este índice de competitividad, afirmó que: “Existe el turismo musical, el Festival Vallenato es un éxito, la estrategia consiste en el trabajo articulado entre Gobernación y los municipios que integran el departamento. Porque para evaluar el departamento se hace con base en el mejoramiento de los municipios y eso solo lo logramos cuando logramos identificar cada una de las fortalezas que tienen los municipios y que tienen que ser potencializadas”.

En el mismo sentido opinó el secretario de Turismo de Valle del Cauca, Julián Franco, quien indicó que una de las claves para aparecer en el segundo puesto de este ranquin es tener “muy claro el panorama hacia donde se quiere ir y a qué apostar”.

Señaló Franco que en su dependencia se enfocan en tres pilares: un pilar de competitividad, otro de promoción y otro de infraestructura turística.

Por su parte, las agencias de turismo locales se mostraron preocupadas por este ranquin que deja mal parado al departamento en el campo de la competitividad turística.

María Elisa Ayala, representante de Paseo Vallenato Tour, señala que se necesita “más academia, aprender más idioma inglés, porque Cesar tiene muchas riquezas”. Ayala señaló que toca organizar el turismo “para (hacer) un trabajo a largo plazo y poder hacer ordenadamente las cosas y tener una ‘luz’. Estamos muy lejos”.

Adela Becerra, representante agencia de turismo Badillo Travels.

Entretanto, Adela Becerra, de Badillo Travels, opinó que este índice no depende “tanto del destino en sí sino del apoyo gubernamental que tenga el destino, somos una región muy rica en tema natural y cultural pero no hemos tenido realmente apoyo. Hasta hace poco se creó la Secretaría de Turismo, pero los entes gubernamentales no le prestan atención al turismo, y podríamos llegar a ser una de las regiones con más potencial turístico por nuestro patrimonio inmaterial como es la cultura vallenata”.