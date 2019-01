“Él me dijo: mira, me siento un poco presionado; me siento un poco inseguro con la defensa que tengo y con los abogados que tengo, porque siento que están de parte del Estado”, manifestó la joven de 21 años a Noticias Uno.

Al parecer, las presiones las hizo una mujer que supuestamente le ha advertido a Carvajal Salgar que si no se declara culpable de los tres delitos que le imputó la Fiscalía, la seguridad de su abuela como de sus hijas estaría en riesgo, manifestó Nicol Carvajal a ese noticiero.

La joven agregó que tanto ella como su hermana de 19 años han sido víctimas de seguimientos por parte de personas extrañas que se movilizan en vehículos y motos.

“Si él (Ricardo Carvajal) no dice lo que ellos necesitan que diga, nos van a hacer algo a nosotras”, acentuó la joven al noticiero.

Sin embargo, Nicol reconoció que la voz del hombre que aparece en la grabación de la llamada interceptada por el sistema Esperanza de la Fiscalía sí corresponde a la de su padre, pero aclara que esa conversación era una “chanza” con un amigo y que ahora está pasando por esa situación.

Esa versión también es respaldada por vecinos del barrio que conocen a Ricardo Carvajal como un sujeto tranquilo y bromista, y no creen en que fuera capaz de planear un atentado terrorista como el del pasado 17 de enero, según un testimonio recogido por Noticias Uno.

De hecho, los últimos registros del computador personal del único capturado por el carro bomba de la Escuela General Santander, indican que a la hora del atentado él estaba conectado y escuchando música a través de Internet, reseñó el informativo.

Vea el informe de Noticias Uno: