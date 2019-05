El hecho habría ocurrido a mediados del año 2018, cuando al parecer, la empleada que graba a escondidas el video le pidió el favor al mensajero de la empresa de enviar una encomienda particular. Sin embargo, ha recobrado vigencia porque varios usuarios han compartido la información en redes sociales.

Al parecer, la mujer estaría identificada como Julieth Vanegas, pues es el perfil de YouTube que se atribuye la autoría del mismo.

Llama la atención que en repetidas ocasiones, Cardona le dice “cállese” a la implicada.

Inicialmente, se ve que el directivo de la compañía recrimina a la mujer por no estar en el puesto de trabajo; sin embargo, ella afirma que se encontraba en su hora de almuerzo y comenta posteriormente: “Yo vengo a trabajar, yo vivo de esto”.

Más adelante, el hombre añade que en el tiempo de trabajo no se pueden hacer actividades diferentes a las de la compañía. Otra de las personas que estaban en el lugar le recrimina que hay dos individuos en la organización que sí se toman esa atribución.

“Álvaro es mi hermano y él es cuñado mío”, señala Cardona y añade textualmente: “Puede hacer lo que se le dé la put*** gana. Así se lo digo”.

En otro punto del video se puede detallar que el gerente de Mundial de Tornillos incrimina a varios de sus empleados como “sospechosos” de la actividad irregular que se presentó.

“A mí me están calumniando, me están diciendo que yo soy ladrón y yo no soy ladrón”, indica uno de ellos.

En ese momento, Cardona se da cuenta de que lo están grabando y manotea el celular para intentar que se deje de filmar y después de esto se marcha del lugar.

El video ha causado indignación en las personas que lo han visto a través de Facebook.

Facebook

De acuerdo a la información suministrada en el canal de YouTube, la persona que graba el video perdió su trabajo por esta acción. Aunque los motivos de su despido pueden interpretarse como justificados, los usuarios de redes sociales han comentado que la forma en la que Efren Cardona se dirigió a todos sus empleados no es la correcta.