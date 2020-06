Uno de los afectados señaló que el cura, quien no fue identificado, lo invitó para hablar un rato y que ya adentro del lugar, le ofreció 150.000 pesos a cambio de sostener relaciones sexuales, informó Blu Radio.

Las acusaciones son presentadas por habitantes de la comunidad del barrio Chicalá (vecino de Holanda), que denunciaron al religioso y añadieron que el sacerdote enviaba fotos sugestivas a otros jóvenes de la zona, agregó esa frecuencia.

Esta acusación enfrentó a los habitantes de Chicalá contra los del barrio Holanda, donde está ubicada la iglesia, quienes defienden a su párroco señalando que todo es una afrenta contra el religioso.

Por su parte, el sacerdote habló con Noticias Caracol (donde su identidad no fue revelada por protección) e indicó que no conoce a los que lo denuncian y que las pruebas son falsas.

“No tengo conocimiento de esas personas; es triste lo que están haciendo. Dicen que hay unos videos, pero nunca los han mostrado. Las fotos que muestran no muestran mi tatuaje; entonces todo me resulta muy extraño”, concluyó, en el informativo.