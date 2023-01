Aprovechando que se encontraban en vacaciones, delincuentes ingresaron a un jardín infantil en Ubaté, Cundinamarca, y se llevaron varios elementos de valor del lugar. Los hechos fueron denunciados por sus propietarios tras darse cuenta del lamentable hecho.

“Nosotros salimos a vacaciones el 23 (de diciembre de 2022) ya que hasta ese día se trabajó. El martes 2 de enero (de 2023) mi hermana fue a hacer aseo, porque esa semana retomamos labores, llegó y encontró todo revolcado”, contó una de las víctimas.

De acuerdo con su relato, los delincuentes se llevaron un computador, herramientas de jardinería, dinero, entre otros elementos, que ascienden a un valor superior a los cinco millones de pesos. “Nosotros estamos construyendo nuevos salones y teníamos unas herramientas para trabajar, también se las llevaron”, relató.

A su vez, las víctimas se dieron cuenta que, además de lo que se llevaron, los delincuentes dejaron empacados, y listos para llevar, varios objetos de gran tamaño. “Ellos dejaron algunas cosas grandes listas, como estamos construyendo un salón de cómputo para niños, tenemos una guadaña grande, sonido, una impresora grande, todas esas cosas las dejaron ahí; o sea, si nosotros no hubiéramos ido, al siguiente día se lo hubieran llevado todo”, manifestó.

Pero lo más sorprendente no paró ahí; luego de que los propietarios del jardín infantil se dieran cuenta del robo, los delincuentes regresaron al siguiente día por el botín que habían dejado listo, con la sorpresa de que ya no estaba. “Lo que más sorprende, es que al otro día los delincuentes regresaron, pero como ya nos habíamos llevado los elementos de valor, esa segunda noche no encontraron nada, lo que hicieron fue despegar todos los tubos del gas y se los llevaron”, expresó la víctima.

“Al lado del jardín queda un lote, al parecer ellos se pasaron ahí, se saltaron el muro, se metieron por encima, corrieron una teja y entraron por la claraboya, por ahí se metieron. Nosotros deducimos que sucedió en la noche, porque en el día alguien se hubiera dado cuenta”, manifestó.

En las dos ocasiones, los afectados pusieron en conocimiento los hechos a las autoridades. “Nosotros el primer día llamamos a la policía, llegaron dos patrulleros, revisaron todo, y como ese día ya era tarde no había Fiscalía, entonces hasta el otro día se puso la denuncia. Tras el segundo asalto, los llamamos de nuevo y volvieron entraron, miraron y ahí quedó todo”, expresó.

Al preguntarles a las víctimas si pudieron revisar algunas cámaras de seguridad de la zona, indicaron que sí; sin embargo, no lograron nada. “Revisamos una cámara que está en la equina, pero da al piso, vimos otra cámara que queda en un supermercado, a ver si por ahí pasaron, y tampoco se vio nada, se habló con todos los vecinos, pero ninguno escuchó algo”. Y cierra indicado: “necesitamos más seguridad, más requisas, más control”.