El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC- Clan del Golfo), están contratando grupos de delincuencia organizada en municipios del norte del Tolima, con el fin de controlar actividades ilícitas como la venta de estupefacientes y los préstamos ‘Gota a gota’ en esa zona del Departamento y en el corredor estratégico que une al oriente de Caldas y Antioquia con el Magdalena medio. Por su parte, el comandante de la Policía del Tolima aseguró que no hay presencia de dicha estructura en la región.

Alerta temprana

La advertencia la hizo la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana Estructural 02 de 2023. Según la entidad, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) “identificó actividades ilegales que realizan estos grupos delincuenciales tercerizados, como la venta de estupefacientes y los préstamos ‘gota a gota’, que terminan siendo un tipo de control social”.

La entidad señala que en Armero – Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida; las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estarían tercerizando la comisión de acciones violentas o delictivas como lo son atentados contra la vida e integridad personal; amenazas y otros métodos para generar terror en la población, así como el uso y utilización de adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con el ente de control: “Los grupos poblacionales que están en mayor riesgo son precisamente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; luego estudiantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, comerciantes, funcionarios públicos y miembros de Juntas de Acción Comunal”.

“El escenario de riesgo está ligado a los antecedentes de violencia y conflicto armado, así como también a las dinámicas de criminalidad urbanas dada la posición geográfica. Esta situación se puede tratar de un proceso de fortalecimiento, el cual ha venido tomando fuerza en diferentes zonas del país por parte de estructuras posdesmovilizadas del paramilitarismo. Estos hechos se han informado en algunas alertas tempranas ya emitidas por la Defensoría del Pueblo”, aseguró el Defensor del Pueblo.

De igual forma, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, advierte que las dinámicas delictivas provenientes del oriente caldense han alcanzado a impactar a los cinco municipios del norte del Tolima ya mencionados, debido a su cercanía geográfica.

Respuesta de la Policía

El coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante del Departamento de Policía Tolima, en diálogo con esta redacción, dio a conocer que la institución siempre ha tenido un plan de acción para el ataque frontal contra las estructuras y todas las dinámicas delincuenciales que se registran en el Departamento.

Asimismo, aseguró que los grupos a los que hace referencia la alerta temprana no son Autodefensas Gaitanistas, sino “actores delincuenciales que se dedicaron anteriormente al paramilitarismo, hubo un proceso con ellos y muy seguramente quedaron algunos que se quieren seguir dedicando a lo mismo, pero no los hemos dejado coger fuerza en el Departamento”. Según él, no es un hecho desconocido para la Policía, puesto que los han venido enfrentando y muestra de ello es que lograron 600 capturas entre 2022 y 2023 y atacaron a más de 26 estructuras.

«Les puedo decir tácitamente que acá (en el Tolima) nosotros no tenemos Autodefensas Gaitanistas”.

Tome nota

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que se terminó de editar en abril de 2022, dio a conocer un mapa de Presencia del Clan del Golfo – 2022 en Colombia y en el Tolima, señala que están en Honda, Armero Guayabal y Fresno.