El trágico final de los dos chimpancés Pancho y Chita, los cuales fueron sacrificados durante la noche del 23 de julio y la madrugada del 24 de julio, después de que se escaparán del Bioparque Ukumarí en Pereira ha generado diversas reacciones a nivel local y nacional.

La Unión para la Protección Animal y Ambiental (UPPAA) expresó su profundo pesar y rechazo ante este lamentable hecho. Como defensores de los derechos de los animales, la UPPAA considera que se deben esclarecer las circunstancias que llevaron a tomar una medida extrema como esta.

“Creemos firmemente que, en situaciones como esta, es fundamental que las instituciones sean transparentes y responsables en sus acciones, proporcionando una explicación completa y justificada a la comunidad y al público en general”, señaló la UPPAA en un comunicado.

Agrega la Unión para la Protección Animal y Ambiental que: “Este doloroso acontecimiento nos recuerda la importancia de fortalecer las medidas de protección y bienestar animal en todas las instituciones que tienen bajo su custodia a seres vivos, así como la necesidad de profundizar en los estándares de los zoológicos en Colombia y transitar hacia otros modelos de conservación”, teniendo en cuenta que uno de los chimpancés se había fugado de otro zoológico.

Asimismo, la asociación defensora de los derechos animales, insta a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), a iniciar de oficio las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos entre la noche del 23 de julio y la madrugada del 24 de julio, que llevaron al asesinato de los chimpancés Pancho y Chita. Según el coronel de la Policía, uno de los animales se lanzó sobre su cuidador.

UPPAA, también solicitó que la necropsia de ambos chimpancés sea avalada por una entidad independiente, que no tenga conflictos de interés con lo sucedido, con el fin de asegurar la transparencia en los resultados. Adicionalmente, solicitó una mayor vigilancia y monitoreo al Bioparque Ukumarí para evitar que acontecimientos como estos vuelvan a repetirse en el futuro.

Luego de lo sucedido, apareció en la escena Raúl Gasca, dueño del reconocido circo Hermanos Gasca, quien decidió donar a Pancho al zoológico Matecaña, después de que en Colombia se prohibiera el uso de animales para espectáculos artísticos.

“Como todos saben, en Colombia se hizo una ley donde se prohibía trabajar con los animales en los circos. Y teníamos la opción de irnos de Colombia y nunca más volver o dejar de trabajar con los animales. Por tanto, que molestaba a la gente, pues decidimos dejar de trabajar con los animales. Y yo personalmente me encargué de ver que los animales quedaran bien. Que los animales quedaran bien. Y efectivamente nosotros donamos, yo doné a Panchito. Yo lo crie, te puedo decir, prácticamente. Él era mi hijo”, afirmó Gasca en una entrevista

A su vez, manifestó que el animal se había vuelto más agresivo con las personas que no conocía. No obstante, él sabía cómo manejarlo.

Incluso recordó que no era la primera vez que se escapaba, pues años atrás también huyó del zoológico. Sin embargo, lamentó profundamente que se haya tenido que recurrir a medidas drásticas para controlar a Pancho.

“Lo que me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar. Y luego estuve escuchando la entrevista y dice que con fusil y todo, o sea, se me hace muy fuerte”, reveló el artista.

En su perfil de Facebook, Raúl Gasca compartió varias imágenes en las que se le ve compartiendo con Pancho cuando ambos eran mucho más jóvenes, y en la descripción agregó: “Cómo así que al parecer tuvieron que sacrificarlo. Estoy muy triste. Panchito”.

Por último, el Ingeniero Civil y Magister en Gerencia de Proyectos, Hellman Camargo expresó en su cuenta de Twitter: “Profunda tristeza, naces cautivo, por primera vez sales a explorar el mundo, ves a las mismas personas que te visitan a diario y gozan contigo asustadas por verte feliz, estás nervioso y de repente sientes unos disparos, te impactan y mueres. Iniciamos mal está semana”.