Pereira estuvo en alerta durante la noche del domingo 23 de julio y la madrugada del 24 de julio porque dos chimpancés se escaparon, lo que provocó temor en el sector de Cerritos.

Después de que se divulgaron videos de los animales, que al final fueron sacrificados, Raúl Gasca, reconocido en Colombia por su circo, hizo público su vínculo con uno de esos monos.

“Estoy muy triste, Panchito”, escribió desde su cuenta personal de Instagram, al tiempo que añadió un corazón, con dos imágenes en las que aparecieron juntos.

“Era como un hijo mío, yo lo crie”, explicó en entrevista con Blu Radio, en la que reconoció su tristeza por la situación que desembocó en el deceso del chimpancé.

“Ellos cuando van creciendo, se van volviendo agresivos con la gente que no conocen. Por ejemplo, él hace unos años se lo doné al parque frente al aeropuerto, no a Ukumarí. Él sabía abrir candados y abrir puertas porque se crio conmigo. Él era mi hijo, te puedo decir”, contó en la primera parte de su relato.

Gasca recordó una situación que hace 17 años se presentó y en la que Panchito fuer protagonista. “Ya se les había volado una vez del otro parque y tuvieron que cerrar el aeropuerto”, aseveró.

Lee También

Sobre el animal, del que el reconocido empresario indicó que estaba en una edad cercana a los 22 ó 23 años, explicó que estaba en su edad adulta y que su raza llega a vivir aproximadamente hasta los 40 años.

“No sé si el actuar estuvo bien o estuvo mal, lo que me pone muy triste es que lo tuvieron que matar”, afirmó y, luego de que se enteró de que se utilizó un arma de fuego, sentenció: “Se me hace muy fuerte, pero no quiero culpar a alguien o algo porque yo no estuve allí”.