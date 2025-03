Desde las 12:50 p. m., el presidente Gustavo Petro apareció en la Plaza de Bolívar para hablarles a las personas que acudieron allí para apoyar las reformas del Gobierno y lo hizo por casi 30 minutos, aunque su mensaje, por momentos, se fue a extremos que muchos de los que escuchaban no entendían.

Petro no habló directamente de las reformas, aunque se supone era el eje central de la manifestación. Habló de Cristo, del Joe Arroyo, de las mariposas de Gabriel García Márquez, atacó a Galán por el racionamiento del agua y criticó a los senadores que no apoyan sus proyectos. De su boca no salieron propuestas para que las personas se unieran a la consulta popular, con lo que se confirmó que la idea de hacer estas marchas era más una convocatoria para medir su fuerza política que la real aprobación de las reformas.

Estas fueron todas las palabras que dijo durante la tarde de este martes, frente a unas 5.000 personas, la mayoría de ellas de centrales obreras, organizaciones sociales, comunidades étnicas, estudiantes, entre otros:

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.