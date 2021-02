La denunciante contó su historia en entrevista con Noticias Caracol, y dijo que su “calvario” comenzó el 27 de noviembre pasado cuando fue a reclamar unos medicamentos en la farmacia de Coosalud, en Cartagena, y allí le informaron que aparece “como afiliada fallecida”.

“Me entregaron un documento para dirigirme a la oficia de Coosalud, fui y efectivamente me dijeron que fue un error del Estado”, aseguró, en el noticiero, María Luna, que días antes había ido a una cita médica.

La mujer creyó que el trámite en la Registraduría no sería complicado, ya que le pidieron que presentara el registro civil y una carta de petición para activar de nuevo su documento.

No obstante, casi tres meses después el error persiste, y la mujer aseguró que se siente enferma y deprimida de tantas vueltas que le ha toca dar sin encontrar solución.

“Desde que me enteré que estaba muerta ahí comenzó mi pesadilla. Estoy enferma, no tengo Sisbén, no aparezco afiliada a Coosalud, Familias en Acción me lo desactivaron y yo soy desplazada. Todo me lo quitaron”, denunció Luna.