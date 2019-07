green

El alto tribunal aclaró que no se necesita demostrar de manera definitiva que el glifosato no afecta la salud o el medio ambiente y que será el Consejo Nacional de Estupefacientes la entidad que decida si es apto (o no) reanudar la aspersión con esa sustancia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato -PECIG-. 1/2 — Corte Constitucional (@CConstitucional) July 18, 2019

El Consejo Nacional de Estupefacientes debe tomar la decisión de reanudar la aspersión aérea con base en la sentencia T-236 de 2017, que no señala condiciones absolutas. Debe ponderar. 2/2 pic.twitter.com/CoLwPKmI5F — Corte Constitucional (@CConstitucional) July 18, 2019

“Al momento de decidir acerca de la reanudación el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica en lo que se refiere a la minimización de los riesgo al medio ambiente y a la solución del problema de las drogas ilícitas”, dijo Gloria Ortíz, presidente de la Corte Constitucional.

El Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado por las siguientes entidades, en su mayoría estatales, según el Ministerio de Salud.

El Ministro o el Viceministro de Justicia, quien lo preside.

El Ministro o el Viceministro de Salud.

El Ministro o Viceministro de Educación Nacional.

El Ministro o Viceministro de Agricultura.

El Procurador General de la Nación o el Procurador Delegado para la Policía Judicial.

El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad o el jefe de la División de Policía Judicial del mismo.

El Director General de la Policía Nacional o el Director de Policía Judicial e Investigación (DIJIN).

El Director de General de Aduanas o su delegado.

El jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil o su delegado.

La anterior decisión es consecuencia de la solicitud del Gobierno para que se flexibilizara la sentencia que en 2015 prohibió la aspersión con esa sustancia, añadió Semana.

#ATENCIÓN | @CConstitucional aclara pero no modifica sentencia sobre fumigaciones aéreas con glifosato. No aceptó flexibilizar la sentencia como lo pedía el gobierno. Las fumigaciones no podrán regresar por ahora. https://t.co/2z9bV1G5Ti pic.twitter.com/sMWv4aj8Ox — Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2019

Sobre la discusión de la reanudación del programa de aspersión aérea para la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno ha reiterado en repetidas oportunidades que esa técnica es uno de los puntos más efectivos para la reducción de cultivos ilícitos.