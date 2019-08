green

De hecho, esa modalidad era una de las apuestas de Gómez para remozar ‘6 AM Hoy por Hoy’, al tomar la dirección de ese informativo, a comienzos de julio, en remplazo de Darío Arizmedi.

Sin embargo —contó Gómez al aire—, el viernes pasado, la empresa decidió no seguir pagándoles a Sandra Borda, Yoir Akerman, Daniel Pacheco, Esteban Carlos Mejía y Gustavo Duncan por sus opiniones en la emisora.

“Así se me informó y lo comuniqué a los columnistas”, dijo Gómez en su editorial de este martes. “No participo de las decisiones administrativas de esta empresa ni de ninguna otra, mucho menos determino el gasto”.

Esa circunstancia la asume el director de ‘6 AM Hoy por Hoy’ como una suerte de licencia: “Así que puedo decir con plena libertad que siendo esta una empresa maravillosa, no es infalible, y esa decisión no me parece afortunada. No la comparto”.

“Creo firmemente en el mérito de las ideas y en que es con independencia cuando mejor le lucen a una sociedad. El valor de esas opiniones no está en adherirse a ellas, sino en admitirlas. Es la profusión de ideas, de pensamientos, de sentires y conceptos lo que da color a la sociedad y nos libra de vivir en mundos grises, en mundos uniformes”, agregó el periodista.

Pero, dada la decisión de Caracol Radio, anunció que, “por lo pronto”, el espacio que dirige no tendrá columnistas. “Y digo nuevamente que me parece una desafortunada decisión, y que espero que no comulguemos nunca en Caracol Radio con lo inamovible, con lo monolítico, y en el futuro podamos otra vez abrir las puertas a estos opinadores independientes”.

Por último, Gómez agradeció a los columnistas Borda, Akerman, Pacheco, Mejía y Duncan, “cinco opiniones valiosas y genuinas. Independientes. Que brillan donde sea, no aquí, desafortunadamente”.