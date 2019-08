green

Sin embargo, en el debate de W Radio expusieron diferencias en la metodología, procesos, propuestas y el manejo que se le dio a esa obra. Claudia manifestó que, a pesar de creer que el subterráneo es el más indicado para la ciudad, seguirá con el proceso del elevado porque Peñalosa ya avanzó en un porcentaje importante.

“Llevamos 56 años de pelotera y no tenemos un centímetro del Metro. Yo hace 4 años no voté por Peñalosa porque sabía que iba a botar a la basura el subterráneo… Mintió y engañó a los bogotanos”, comentó López.

Además, López señaló que la actual administración, de la que hizo parte Uribe Turbay, tiene negocios “por debajo de cuerda” con grandes compañías como Volvo (en el negocio de Transmilenio).

López también se refirió a la descendencia de Uribe, quien es nieto del expresidente Julio César Turbay, porque, para ella, el candidato por el Centro Democrático “nació en cuna de oro”.

“Yo sé lo que es coger un bus, yo no nací en cuna de oro, ni soy nieta de un expresidente, yo uso mi voz para defender a la ciudadanía”, dijo la candidata del partido Verde.

Ante las declaraciones de Claudia López, Miguel Turbay criticó a la política porque, según él, ella denuncia sin tener pruebas, por eso le pidió respeto.

“Usted está costumbrada a calumniar, si tiene pruebas denuncie, y le pido que respete porque nosotros no tenemos vínculos con ladrones”, comentó Uribe.

Finalmente, Uribe Turbay sentenció que no nació en cuna de oro, que su familia es de procedencia popular y Claudia López no conoce a Bogotá.

“Me extraña que diga que la Séptima es para las personas de más altos estratos, probablemente, ella solo llega hasta la calle 60, pero de ahí hasta la 200 lo que viven son más de 500.000 personas que todos los díasgastan 4 horas en buses y necesitan movilidad alternativa… Lo que es cierto es que Claudia no conoce mucho a Bogotá”, añadió.

“Yo me siento orgulloso de donde vengo, no le debo nada a nadie. Mi abuelo no es de clase media, es de baja popular, salió adelante en los momentos más difíciles, no pudo ir al colegio porque no tuvo cómo”, puntualizó el candidato.