Este martes 14 de marzo, en Caracol Radio entrevistaron a David Murcia Guzmán para hablar sobre su situación judicial y lo que pasó con la empresa captadora de dinero DMG, luego de 15 años de silencio.

Durante el diálogo, el hombre de 42 años, quien está recluido en la cárcel Tramacúa, en Valledupar –es vecino de Luis Alfredo Garavito–, manifestó que no tiene víctimas y que el gobierno de Estados Unidos fue engañado para cumplir con su extradición, por lo que espera resolver su situación legal en Colombia para rehacer su vida y, probablemente, retomar los negocios.

David Murcia Guzmán y la discusión con Vanessa de la Torre

Sin embargo, durante la entrevista hubo un momento acalorado por cuenta de una pregunta específica que le hizo Vanessa de la Torre al cerebro de DMG, que no quiso responder, la cual tenía que ver con el número de personas que perdieron todo, después de invertir el dinero en la empresa.

“¿Cuál es la cifra que usted maneja?, ¿cuánta gente en Colombia perdió su dinero?”, consultó la periodista.

A lo que Murcia Guzmán, con algo de soberbia, respondió: “Bueno… Otra pregunta insidiosa, Vanessa. Qué lástima esa clase de preguntas y más si viene de una periodista como usted“.

Acto seguido, De la Torre contrapreguntó: “¿Nadie en Colombia perdió dinero con DMG?… Usted es un señor que puede contestar esas preguntas, sería una falta de respeto que no se las hiciera”.

Ante ello, Murcia Guzmán evitó el tema y dijo: “Me parece que son preguntas para crear titulares. ¿Por qué no hablamos de los derechos humanos que se han violado?… En este punto me va a tocar retirarme de la entrevista porque están manejando otro tipo de retórica”.

Finalmente, el creador de la empresa captadora de dinero continuó con la entrevista, pero se negó a responder cuántas personas afectadas dejó DMG, luego de que lo detuvieran y cerraran sus empresas.