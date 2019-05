Darío Arizmendi dialogó este martes con Vicky Dávila, en su programa en W Radio, luego de que renunciara a su cargo en Caracol Radio. En medio de la charla, el periodista se refirió a los dos momentos más duros que afrontó en sus 30 años de carrera profesional.

“Estaba, yo, terminando de almorzar en un restaurante y me llamó una persona, hoy puedo decir, de la embajada de los Estados Unidos. Y me dijo: ‘Te necesitamos ya, ¿dónde estás? Vente ya. Es de vida o muerte’. Yo entendí y arranqué. Me encuentro al primer secretario, a una persona de la DEA, a una de la CIA y a la persona que me llamó. Todos me tiraron sus tarjetas, las tengo”, contó Arizmendi en la emisora.

El periodista dio detalles de lo que le dijeron en esa reunión, y aseguró que quedó perplejo cuando le hablaron de un atentado en su contra:

“Lo van a matar de aquí a mañana. Su atentado está pagado. No puede volver a Caracol. Usted, en este momento, piérdase, váyase para un hotel y que le aumenten la seguridad”, recordó.

Luego de recibir esa información, Arizmendi dijo que de inmediato se comunicó con directivos de la cadena radial para ponerlos al tanto de la situación y para que le ayudaran.

“Ese día sí fue durísimo, porque me sentí desterrado. De hecho estuve dos años por fuera (del país)”, narró Arizmendi, y contó que gran parte de ese tiempo lo pasó en Madrid, España.

El otro momento difícil en el ejercicio periodístico, según Arizmendi, fue cuando Pablo Escobar se fugó: “Fue un golpe durísimo y mortal para la institucionalidad, y para el gobierno del expresidente (César) Gaviria”, aseguró.

Además de estos dos episodios, Arizmendi habló en la cadena radial sobre su renuncia a la dirección de noticias, aunque dijo que seguirá trabajando en Caracol Radio, sobre sus nuevos proyectos y de las anécdotas que vivió en estos años y que hoy recuerda con emoción.

Esta es la entrevista completa en W Radio (habla del atentado a partir del minuto 50):