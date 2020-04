El también ‘youtuber’ indicó que respeta pero no comparte las últimas decisiones de la gerencia de la revista.

La más reciente fue justamente la de anunciar la salida de Daniel Coronell, después de 15 años de escribir para ellos.

En su publicación, Samper Ospina también agradece a la que consideró su “casa” tantos años y a los lectores que lo acompañaban en cada edición, en la que acostumbraba a escribir de sátira política.

He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores.

