Daniel Samper Ospina, periodista colombiano, dio a conocer este domingo 26 de noviembre la muerte de su perro Serafín. Mediante un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el bogotano contó que hace unos días encontró sin vida al animal, así que decidió dedicarle unas palabras como homenaje.

En su columna de Cambio, Ospina escribió “la mascota de mi vida”, donde recuerda cómo se dio la adopción de su perro, por qué decidió darle la oportunidad de tener una familia y el aprendizaje que le dejó el animal.

“Hace unos días murió mi perro Serafín. Lo encontré al borde de mi cama, donde solía acostarse a la espera de que yo me despertara. Su muerte estuvo libre de estridencias; simplemente se deslizó hacia la quietud total, sin sobresaltos, con el último gesto de lealtad de morir junto a mí”, puso en su red social Ospina.

“No me acomodo a la idea de que, en el parpadeo de una mañana de sábado cualquiera, mi amigo Serafín haya dejado de respirar; mucho menos a la realidad de que nunca más volveré a verlo: mi amigo Serafín, el guardián de las horas normales que se arrastraban en el día; la presencia que me cobijaba con un amor limpio que no hice nada para merecer”, resaltó el periodista en su columna.

Serafín, el perro que nadie quería y fue adoptado por Daniel Samper Ospina

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal vivió una historia conmovedora cuando Daniel Samper Ospina adoptó a Serafín, un perro que permanecía en el refugio por más de dos años debido a su apariencia poco atractiva por la falta de pelo.

Serafín, catalogado como “tierno, cariñoso y juguetón”, superó completamente su problema de alopecia, lo que motivó al reconocido periodista y ‘youtuber’ a integrarlo a su hogar, donde ya conviven dos perros, dos gatos y cuatro cacatúas.

La emotiva adopción marcó el inicio de una nueva etapa para Serafín, quien fue discriminado en las jornadas adoptivas por su condición de calvo.

Daniel Samper Ospina recordó en su canal de YouTube que cuando adoptó a Serafín lo hizo destacando la importancia de mirar más allá de las apariencias al elegir a un compañero para el hogar.

Aunque su mascota falleció, el periodista seguirá teniendo ‘la sección de Serafín’ en su programa ‘NotiDanny’. Allí contará la historia de varios animales que no tienen una familia. Por supuesto, en la última edición de este recordó a su mascota fallecida: “Mi amigo Serafín, sembrado para siempre en mi corazón”.

Cómo y dónde se puede adoptar a una mascota

Hay muchas fundaciones que ofrecen este servicio de ayudar a conseguirles una familia a perros y gatos. Al respecto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tiene un programa llamado ‘adopciones Lleva tu huella’, donde brinda acompañamiento para este proceso y, además, trabaja salvando la vida de muchos animales.

“A diario llegan a la unidad de cuidado animal perros y gatos víctimas de maltrato, en estado de calle, o atendidos por los diferentes programas de la entidad como el ‘escuadrón anticrueldad’, urgencias veterinarias y brigadas médicas, entre otros. Una vez finaliza su recuperación física, comportamental y emocional, los animales ingresan al programa de adopciones a la espera de encontrar una nueva familia responsable y amorosa”, destacan en su página web.

Los requisitos indispensables para poder adoptar son:

Ser mayor de edad.

Presentar fotocopia del documento de identidad.

Si la adopción es de un perro, se debe llevar correa y, para razas de manejo especial, también bozal.

Si la adopción es de un gato, se debe llevar guacal.

Disponer de tiempo para una entrevista y conocer sobre la adopción responsable.

