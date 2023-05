La tensión que se vivió el viernes en el Concejo de Medellín, donde hubo insultos y señalamientos, se exacerbó este fin de semana, otra vez, en redes sociales. La disputa es la misma: las transferencias de EPM al Distrito.

(Le puede interesar: Daniel Quintero pidió cacao a grandes almacenes para que bajen precios de alimentos)

La administración radicó un proyecto de acuerdo para que la empresa de servicios públicos entregue $ 330.000 millones adicionales a la Alcaldía. Pero la discusión no se ha centrado en la plata, sino en las narrativas utilizadas para pedir ese dinero.

Según el alcalde Daniel Quintero, esos $ 330.000 millones son para los proyectos sociales que hoy están desfinanciados. Eso ha llamado la atención, pues desde diciembre se sabía que las transferencias de EPM iban a ser menores, por lo que se debieron haber buscado otras fuentes de recursos para los proyectos que ahora preocupan.

La polémica del fin de semana la desató un trino. Un usuario señaló a Quintero de estar presionando para que se apruebe ese traslado adicional en el Concejo. Y la forma de hacerlo, dijo esa persona, era congelando los recursos de las secretarías.

Este fue el trino que comenzó la polémica:

— Ana Kata (@AnaKataCarmona) May 19, 2023

(Lea también: Polo Polo acusa de racismo a colegio y le echó el agua sucia a Petro y a Quintero)

En otras palabras, la narrativa de Quintero es que la ciudad está en crisis y hay que sacar esa plata de EPM para “salvar” los proyectos. Como era de advertirse, el alcalde la arremetió contra la persona que le hizo ese cuestionamiento y ahí comenzó la verdadera polémica:

A mi me duele más que a ti. Todo lo advertimos, pero entonces el CD dijo: No le den plata a Quintero. No les bastó privatizar a UNE, le regalaron lo que quedaba de UNE a Millicom y nos dejaron con las pérdidas. El daño financiero este año es de 550 mil millones para Medellín. El… https://t.co/R7TmlKtUiE

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 21, 2023