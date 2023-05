El viernes era un día clave para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Mientras que el Concejo de la ciudad se reunía para votar una adición presupuestal de $ 330.000 millones a Medellín, provenientes de las utilidades de EPM, la Junta Directiva de esta discutía las tarifas de energía. Sin embargo, ninguna de las cosas dio resultados.

Para empezar, el debate en el Concejo no prosperó. Esto, por las duras críticas de varios de los concejales, pero también, por la falta de orden en la gradería del recinto. Y en cuanto a las tarifas de energía, la Junta Directiva no llegó a una decisión.

Un debate sobre EPM entre gritos y críticas

El debate apenas duró 42 minutos, hasta que la presidenta de la Comisión Segunda, Lina Marcela García Gañán (quien fue expulsada del Centro Democrático, opositor de Quintero, por incumplir acuerdos de bancada), lo levantó por falta de orden.

Pero en lo que duró varios de los concejales pudieron ventilar sus cuestionamientos a la propuesta para que EPM transfiera $ 330.000 millones a Medellín.

Por ejemplo, Carlos Andrés Ríos pidió que se aplazara el debate por falta de información y rigurosidad. Además, dijo que, de aprobarse, habría “un detrimento patrimonial para EPM”.

Por su parte, Dora Saldarriaga, criticó que no haya claridad del destino que tendría la plata, de aprobarse la transferencia. “Que se garantice para dónde van los recursos. Que en el proyecto de acuerdo esté para dónde va la plata. No hay suficiente ilustración. Es casi un cheque en blanco, entonces que nos digan para qué va a ser la plata”, pidió.

Alfredo Ramos, a su turno, hizo un llamado a la Contraloría para que exponga su posición frente al proyecto de acuerdo. “El año pasado hablamos de casi $ 350.000 millones que no se gastaron, y ahora están pidiendo $ 330.000 millones más. Que la Contraloría hable, que dé un informe de gestión presupuestal y si esos $330.000 millones tienen justificación técnica”.

Una de las críticas más recurrentes fue que el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, no estuviera en el debate. Estaba a pocas cuadras del Concejo, en el Edificio Inteligente, sede principal de EPM, durante la reunión de la Junta Directiva.

“Hoy vamos a dar un debate, pero el gerente no se encuentra. Cómo vamos a hacer el debate si no está el gerente. Si dice que no hay ningún problema con el proyecto, que venga y asuma la responsabilidad política de descapitalizar a EPM”, señaló Daniel Duque al respecto.

Mientras los concejales hablaban, en las graderías había gritos. La nutrida presencia de ciudadanos en el Concejo también llamó la atención de quienes estaban allí para discutir el proyecto de acuerdo 135.

Alfredo Ramos aseguró que hay una instrumentalización “a los contratistas de la Alcaldía de Medellín. Hay una cantidad de personas que deberían estar trabajando y vienen a un comité de aplausos. Deberían estar en los barrios y en las comunidades cumpliendo con sus responsabilidades contractuales, no acá”.

No obstante, Sebastián López, compañero de bancada de Ramos, lo contradijo al aseverar que los contratistas “están ahí obligados”.

Esto no evitó que continuaran los gritos. Uno de los momentos más álgidos fue cuando la concejal Aura Marleny Arcila votó para aprobar el orden del día. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para Arcila, sin embargo, como su abogado pidió una aclaración del fallo, seguía allí.

También gritaron arengas como “¡no más plata para Quintero!”.

Los ánimos continuaron caldeándose hasta que Lina Marcela García, ante la situación, ordenó, visiblemente molesta, levantar la sesión. Así, no se pudo votar ni la propuesta de la transferencia de dinero de EPM a Medellín ni la proposición para que se aplazara el debate.

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, en reunión con inversionistas

La promesa sin cumplir de Daniel Quintero

La próxima semana tendremos un nuevo intento para congelar las tarifas. ¡Firmes! — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 19, 2023

“Hoy es el encuentro de la Junta Directiva de EPM. Queremos conocer la información respecto al congelamiento de tarifas de servicios públicos”, dijo el concejal Ríos, asegurando que se trata de una medida populista. Dijo que es “inaceptable que un alcalde pretenda hacer política con eso”.

Se refería a la promesa de Quintero que hizo en febrero.

Hay que recordar que esa promesa ya le valió a Quintero una indagación por parte de la Procuraduría. Esto, porque el 25 de febrero, fueron colgados pasacalles en varios puntos de la ciudad anunciando la rebaja de las tarifas. Como esto no se ha materializado, la Procuraduría consideró que había un detrimento por el costo de una publicidad con información falsa.

Aun así, a comienzos de la semana, el alcalde de Medellín tuiteó: “Esta semana en la junta de EPM buscaremos congelar el precio de los servicios públicos. Cosas buenas pasan cuando se gobierna para la gente”.

Sobre esto, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, aseguró que “si tomamos la decisión de congelar tarifas, automáticamente esto tiene un efecto en el IPC (inflación) y creemos que en algo podemos contribuir a estabilizar el indicador que nos hace mucho daño”, afirmó.

Al final del día, no hubo un pronunciamiento positivo de la Junta Directiva de EPM. Así, Quintero se quedó sin la adición al presupuesto y sin cumplir la promesa de rebajar las tarifas. No obstante, no se ha dado por vencido. Luego de que todo esto pasara, volvió a la tribuna que es su Twitter: “La próxima semana tendremos un nuevo intento para congelar las tarifas”.