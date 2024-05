Por: El Espectador

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que no demandó ante el Consejo de Estado el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como el funcionario del Gobierno Petro lo indicó.

“No he demandado ni mandado a demandar el nombramiento de nadie. Ando fuera del país dedicado a asuntos personales. Ahora, es mejor que se acostumbre a las demandas: los funcionarios tenemos que estar siempre prestos a que nos investiguen por acción y por omisión”, indicó Quintero.

El exmandatario local agregó: “Después de probar que Carrillo mintió cuando dijo que teníamos cuotas en la UNGRD, ahora dice que donde las tenía era en Corpourabá y Corantioquia. Invito al director a que hable con el señor Presidente y le pregunte a él a quién le entregó estas entidades. Cuando el Presidente le diga que no fue a mí, debería ponerse a trabajar y dejar su etapa de concejal para otro tiempo”.

Ante la nueva salida en falso del director Carrillo. 1. Carrillo debe enfocarse a su misión. 2. No he demandado ni mandado a demandar el nombramiento de nadie. Ando fuera del país dedicado a asuntos personales. Ahora, es mejor que se acostumbre a las demandas: los funcionarios… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 15, 2024

Quintero se refiere al pronunciamiento que hizo Carrillo este 14 de mayo, quien tras enterarse de que su nombramiento como director de la UNGRD había sido demandado, sostuvo que el autor era el exalcalde de la capital antioqueña.

“El señor Quintero está muy bravo y me demandó ante el Consejo de Estado mi nombramiento o fue su mandadero. Están tan bravos porque detuve los 141.000 millones que iban a Corpourabá y Corantioquia y el presidente, que agradezco muchísimo, me dio su respaldo y dijo que no sale un peso para esas dos entidades y está furioso el quinterismo”, indicó Carrillo.

De acuerdo con el documento presentado en el alto tribunal, el demandante es el excandidato al Concejo de Medellín, por el Partido Independientes, liderado por el exalcalde Daniel Quintero Calle, Andrés Pineda, quien asegura que Carrillo no cuenta con la experiencia suficiente para dirigir la entidad.

