Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Ante el Consejo de Estado fue demandado el nombramiento del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNRGD). El demandante es el excandidato al Concejo de Medellín, por el Partido Independientes, liderado por el exalcalde Daniel Quintero Calle, Andrés Pineda, quien asegura que Carrillo no cuenta con la experiencia suficiente para dirigir la entidad.

#ATENCIÓN 🚨

He demandado ante el Consejo de Estado, al sr @CarlosCarrilloA por no cumplir con los requisitos de idoneidad para ser director de la @UNGRD.🧵 — Andrés Pineda (@AndresPinedaMV) May 14, 2024

(Vea también: Sujeto se hizo pasar por periodista de El Espectador y casi le saca información a UNGRD)

De acuerdo con el documento de cinco páginas, “establece el manual de funciones específico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que para el cargo de director, directivo grado 24, se requiere “experiencia laboral relacionada” en los documentos disponibles en los que se refleja la experiencia laboral del señor Carlos Alberto Carrillo Arenas, se reporta exclusivamente su experiencia como concejal del Distrito de Bogotá durante 48 meses”.

(Vea también: Más problemas para Olmedo López: abrirán investigación por presunto tráfico de influencias)

En este punto, dice Pineda, es clave relacionar que la experiencia en un cargo de elección popular no puede llamarse profesional, pues “es claro que un cargo de elección popular tiene por requisito la mera ciudadanía y la capacidad electoral para alcanzar el número de votos para la elección, la labor que ejerce un concejal es de control político en su condición de ciudadano, las habilidades profesionales que utilice en ese ejercicio no se pueden constituir en una experiencia”.

Debe establecerse además, argumenta la demanda, que aunque la resolución 095 del 8 de febrero de la entidad establece como requisito de experiencia para el cargo experiencia laboral relacionada con el cargo, sin establecer el tiempo de esta experiencia el decreto 1083 de 2015, norma marco de la función pública establece que para la asignación de un cargo directivo grado 24 se deben cumplir con 68 meses de experiencia relacionad.

(Lea también: Otty Patiño evade señalamientos del Eln a exmiembros del M-19: “Ya no soy ese guerrillo”)

Carrillo llegó el 19 de marzo pasado a la Unidad en remplazo de Olmedo López, luego de que estallara el escándalo de la compra de 40 carro tanques para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira. Desde entonces, Carrillo ha denunciado presuntos casos de corrupción y clientelismo político. Por ejemplo, en las últimas semanas, Carrillo señaló que Quintero tenía muchos amigos en la Unidad.

“Yo no tengo indicios para señalar a Quintero y le repito nuevamente que yo no hago acusaciones, no soy instructor de causas penales. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí hay muchos amigos de Quintero. Y aunque él lo niegue y aunque diga que yo no tengo derecho a pronunciar su nombre y quiera amordazarme, pues hay una realidad y es que aquí hay muchas personas que pasaron por el gobierno de Quintero, además en cargos bastante altos.

(Vea también: Ministro de Petro pone el pecho por él y dice cuánto quiere durar este en el poder)

El caso más notable es el de Alethia Arango Gil, que fue directora del Dagrd y que de ahí pasó a una subsecretaría y de ahí a otra subsecretaría y de ahí cogió un avioncito y se vino para Bogotá y aterrizó aquí en la oficina de Olmedo y estuvo con él hasta enero pasado”, señaló Carrillo en entrevista con El Colombiano.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.