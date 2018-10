Coronell explicó en la emisora el tema de su reciente escrito, en el que contó que la esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en las indagaciones de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos en un proceso que libra contra el senador Iván Cepeda, fue despedida de su trabajao y tuvo que huir del país con sus hijos por seguridad.

“Llevaba seis años trabajando en Coomeva, nunca había tenido una observación negativa en su hoja de vida y cuando surge esto, la despiden. Además, venía viviendo un ambiente de hostigamiento y amenazas que incluía seguimientos […] Todo esto tiene un contexto muy importante y es que al comparar las fechas cuando esto estaba sucediendo, encontramos las curiosidades del expresidente por saber dónde trabajaba la señora, en conversaciones que sostenía con su abogado Diego Cadena”, contó el periodista.

Vicky Dávila le pregunta si el exmandatario Uribe tuvo que ver con este despido y Coronell contestó que no puede asegurar eso, pero de acuerdo con las investigaciones “haría falta una casualidad cósmica para decir que no tiene que ver una cosa con la otra”.

Durante el desarrollo de la entrevista, el columnista siguió detallando lo que ha escrito acerca de este caso; incluso habló sobre las presuntas irregularidades de la Corte en la interceptación del celular del líder del Centro Democrático, y señaló que el ente judicial tiene atribuciones para ordenar una investigación.

“Lo deseable es que todo esté por encima de la mesa, pero hay fases que son secretas en una investigación judicial; o les parecería lógico que alguien dijera perdón doctor Rodríguez Orejuela y señor Alberto Giraldo, mañana a las 3 de la tarde los vamos a grabar para que estén atentos”, señaló Coronell.

Sobre la columna de Yohir Akerman, que apareció en El Espectador, llamada ‘Persecución’, el periodista contó que su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo han pasado momentos muy difíciles desde que empezó con estas investigaciones.

“Ha sido una persecución que no es una opinión, está documentada y por esto y por campaña de desprestigio contra mí durante el gobierno Uribe, ya hay gente condenada. Todo esto lo he asumido y lo seguiré haciendo porque considero que es mi deber como periodista y voy a seguir cumpliendo mientras esté vivo”, sostuvo el periodista.

Sobre los pleitos que ha tenido con Uribe, Dávila le preguntó sobre la opinión de quienes consideran que lo que está haciendo Coronell es por un problema personal con el expresidente y él respondió: “No tengo nada personal con él. He sido crítico con todos los presidentes desde Virgilio Barco […] Con todos he tenido una posición crítica y con ninguno esto giró en una enemistad. Sin embargo, no lo he logrado con el expresidente Uribe. Él se lo toma personal y yo no voy a dejar de hacer mi trabajo para que él se sienta cómodo. Además, su gobierno, que fue larguísimo, ha sido uno de los más corruptos de la historia”.

Vicky cerró la entrevista preguntándole a Coronell si tenía algún mensaje para enviarle al senador Uribe y él contestó: “No le quiero decir nada; voy a seguir cumpliendo con mi deber y haré todo lo que esté a mi alcance para que los colombianos se enteren de la realidad de estos hechos. Como periodista y ciudadano no dejaré que esto sea un evento de propaganda suya y en esa medida voy a cumplir con mi deber mientras tenga vida”.

Acá la entrevista completa de la W Radio a Daniel Coronell.