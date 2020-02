green

Durante el en vivo que hizo por la red social, al columnista le preguntaron si lo que algunos califican como la “‘bodega’ uribista” “es una de las consecuencias de haber votado en blanco”.

Ante el interrogante, Coronell, visiblemente molesto, entregó una larga explicación sobre su voto, porque no está de acuerdo con el “cuento de que votar en blanco es la causa de todos los males de Colombia”.

El periodista dijo que “hay una razón de profundo sentido práctico” por la que no le dio su voto al candidato de Colombia Humana y es que Gustavo Petro, en su concepto, “no tenía posibilidades de ganar”.

Coronell recordó “que hay un empeño de algunas personas fanáticas en decir que el voto en blanco fue el que le quitó el triunfo” a Petro, pero los invitó a sumar la cantidad de votos en blanco (808,368) con la cantidad de votos de Petro (8,034,189) y “sigue siendo inferior a la votación de Iván Duque” (10,373,080); y explicó:

“¿Por qué? No es porque Duque fuera un gran candidato, que no lo era. Es simple y llanamente porque Petro, por sí solo, representa su propia oposición y crea una corriente en contra. Cualquier candidato le iba a ganar a Petro. Monja, torero, balón de básquet le iba a ganar a Petro”.

A renglón seguido, dirigiéndose a los seguidores del exalcalde de Bogotá, les pidió:

“No sigan empeñados en que los que votamos en blanco somos los culpables de que Uribe siga en el poder. Más responsabilidad tiene Petro por no hacerse al lado cuando era necesario que surgiera un factor de unidad entre los sectores democráticos”.

Pero allí no terminó la explicación de Coronell, también afirmó que no había votado por Petro porque no cree en él, y no lo hace por “varias razones de carácter ético y personal”, y las enumeró:

– “Primero, por su papel en la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación. Papel que le fue recompensado con una ficha burocrática en la Procuraduría que se llama Diego Bravo. Ese mismo señor Bravo fue el que lo llevó al caos en el proceso de recolección de basuras desde la empresa de acueducto de Bogotá”.

– “Segundo, porque veo que ha sido inconsecuente y oportunista en muchas de sus cosas“.

– “Tercero, porque no creo en él como administrador público“.

Por último, insitió en que está “muy orgulloso” de no darle su voto al líder de izquierda y aclaró que tampoco votó por Fajardo, sino por Humberto de la Calle en la primera vuelta y en la segunda, en blanco.

Coronell también considera que los seguidores de Petro creen que cualquiera que no haya votado por él “es de Fajardo y, por consiguiente, de Uribe y eso no es así. Es bastante torpe lo que hacen porque lo que deberían buscar es crecer en los sectores que no buscaron por Petro, no convencer a los convencidos”.

“Si siguen en esa estrategia divisionista menos aun va a poder llegar Petro algún día”, escenario que puso en duda, dijo.

Puede consultar lo dicho por el periodista desde el minuto 9 de este video: