green

El anuncio lo hizo el abogado Abelardo de la Espriella por medio de un comunicado, el pasado jueves, y, este viernes, Daniel Coronell salió a dar su versión de los hechos en dialogo con la periodista Camila Zuluaga.

Coronell recordó que esta batalla judicial con el abogado empezó luego de que publicara una columna en Semana, del 6 de enero de 2018, titulada ‘El avión’, donde “reseñaba el estilo de vida exhibicionista y, digamos, la presunción obscena de la riqueza que hace el señor De la Espriella”.

El periodista dijo, en la emisora, que su escrito apuntaba “a preguntar cuál es el origen de esa fortuna”, pero que la respuesta del penalista llegó unas semanas después cuando “contrató a uno de los abogados más costosos de La Florida […] con el propósito de presentar una demanda civil. Me imagino que le cobró una fortuna por eso”.

“Ayer, (De la Espriella) terminó diciendo que se retiraba por respeto al sigilo profesional. La verdad de esto, es que hay unas preguntas que él tenía que responder dentro de la etapa del derecho procesal, en el descubrimiento de pruebas, y específicamente unas preguntas le molestaban mucho y no podía responderlas, esas preguntas son públicas” y están en la Corte, advirtió Coronell.

Luego, en la frecuencia, el periodista explicó cuál fue la petición que hizo su defensa y que habría motivado el retiro del abogado:

“Le piden, entre otras cosas, todos los documentos no privilegiados relacionados con sus negocios sociales y profesionales con el señor Álex Saab (capturado en Cabo Verde), todos los documentos no privilegiados que documenten su relación social y profesional con el señor Álvaro Pulido, y documentos de sus negocios con el señor Bruce Bagley”, explicó.

Como De la Espriella aseguró, en su comunicado en Twitter, que se retira “por primera vez de una batalla” para proteger “el juramento del secreto profesional” con sus asesorados, en Blu Radio le preguntaron al periodista “hasta dónde llega esa cadena que está tratando de proteger” el abogado.

“Esa es la fama que él se crea. Él es, esencialmente, un gran promotor de sí mismo, pero es más lo que ronca que lo que duerme. Está protegiendo, por ejemplo, que el señor Bagley se declaró culpable aquí (en EE. UU.) de un proceso por lavado de dólares de la corrupción venezolana proveniente de Álex Saab, en donde está identificado que él recibió 300.000 dólares de comisión, y hay otros dos millones setecientos mil dólares que no se han explicado. El señor De la Espriella no quiere responder sobre eso […] y prefirió no contestar”, respondió.

Además de eso, Coronell mencionó que también están preguntando “por una serie de antecedentes judiciales que él tiene en Colombia, y que viven encubiertos en Colombia”.

Finalmente, el periodista dijo, en la entrevista, que a De la Espriella “le da miedo explicar el origen de su dinero”, y se preguntó cómo “un señor que era corista de un grupo vallenato, y que le decían ‘Papucho’, termina haciendo gala de semejante fortuna billonaria”.

Este es el comunicado con las explicaciones que había dado el abogado, y el audio de la entrevista de Coronell: