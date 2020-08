Al respecto, Daniel Coronell escribió que era la primera vez que ‘Los Danieles’ no era la primera tendencia en la red social, lo cual estaba muy bien, porque era “más importante la solidaridad con Samaniego”; agradeció a los seguidores por ser su “techo”.

No obstante, el trino no fue bien visto por los internautas que le señalaron que era “narcisista” y “ególatra”, y que la vida de los 8 jóvenes asesinados en la masacre en Samaniego (Nariño) era más relevante que una tendencia.

Coronell respondió que no hizo ese trino por narcisismo, sino que su intención era recalcar que la solidaridad con las familias de Nariño estaba “por encima de todo”.

Asimismo, escribió que se disculpaba por su “error”, “por no haber sido claro” y les pidió a sus seguidores “una segunda relectura” de su tuit, que mantuvo en la red social pese a las críticas.

La masacre de Nariño sucedió este fin de semana, en lo que al parecer era una fiesta en la que participaban las víctimas con más de 50 personas.

A continuación, el trino de Cornell y las disculpas que ofreció:

Hoy, por primera vez desde que existen #LosDanieles , no somos el primer lugar en las tendencias. Está muy bien. Es más importante la solidaridad con #Samaniego . Gracias por ser nuestro techo. pic.twitter.com/nXztGq9cuE

No lo dije por narcisismo. Mil gracias por llamar mi atención.

Perdóneme @nemvar3 No me expresé bien. Lo que quise y quiero decir es que la solidaridad con el dolor debe ir por encima de todo. Gracias por decirme lo que me dice. https://t.co/qw40QZJQg3

