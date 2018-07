“Lo que sabemos por parte de la Fiscalía General de la Nación es que se localizaron dos cuerpos a raíz de unas investigaciones que vienen haciendo y que posiblemente podrían ser los dos ciudadanos ecuatorianos que estaban secuestrados”, dijo a Efe la canciller colombiana, María Ángela Holguín.

La ministra agregó: “inmediatamente me comuniqué con el señor ministro del Ecuador, el ministro de Relaciones Exteriores (José Valencia)” a quien le comentó que las Fiscalías de los dos países están “trabajando juntas para poder hacer la identificación de estos cuerpos y ver si efectivamente eran los dos ciudadanos ecuatorianos que habían sido secuestrados”.

“Una vez se identifiquen, muy seguramente la Fiscalía General de la Nación dará a conocer si efectivamente se trata de los ecuatorianos secuestrados”, añadió la ministra sobre el caso de Velasco y Villacís.

La canciller añadió que el Gobierno colombiano hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvaguardar la vida de los secuestrados y siempre ha buscado trabajar en conjunto con las autoridades ecuatorianas.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido, nos dijeron que no hiciéramos ninguna operación militar para rescatarlos, y no se hizo ninguna operación militar; hemos tratado de trabajar lo más cercano posible al Ecuador”, manifestó.

Sobre el reciente malestar de Ecuador por la manera como se manejó la información de los trabajos para identificar a los miembros del equipo periodístico de El Comercio, Holguín afirmó que una vez fue informada de la situación por el Ministerio de Defensa, habló con su homólogo ecuatoriano para ponerlo al tanto.

“Efectivamente le dije que estaban en la identificación de los cuerpos, que todo parecía indicar que eran ellos, que estaríamos comunicándoles una vez fueran completamente identificados; yo le digo que asumí que él iba a trasmitirle por lo menos a su presidente (esa información) y a avisarle a las familias”, expresó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, afirmó que hay una “alta probabilidad” de que los cadáveres correspondan a los de la pareja.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, no obstante, aseguró que mientras no se realicen todas las verificaciones sobre la identidad de los cadáveres encontrados, no se puede confirmar si corresponde o no a los dos ecuatorianos.

Por ello, y debido a que la noticia circulaba por las redes sociales, las autoridades ecuatorianas decidieron contactar con los familiares de la pareja para contribuir en la verificación, lo que, de alguna manera, puede suponer “un alivio” para sus parientes, explicó Alvarado.

Aseguró que este miércoles, en un vuelo militar, familiares de Villacís y Velasco, así como autoridades del Estado, viajarán a Pasto para contribuir en las pesquisas de identificación, un proceso del que no ofreció ningún detalle o cuánto podría durar.

El secuestro de la pareja fue atribuido al disidente de las Farc Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, también presunto responsable del cautiverio y asesinato de tres integrantes de un equipo periodístico del diario quiteño El Comercio, cuyos restos fueron repatriados la semana pasada.

EFE