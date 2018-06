Vélez hizo el anuncio en el programa ‘Planeta fútbol’, espacio de la emisora Antena 2, en donde explicó que el estratega colombiano ya tiene su vinculación firmada con Ecuador, seleccionado al que dirigió en el Mundial de 2002 y en la fase eliminatoria previa.

“Hernán Darío Gómez es nuevo técnico de Ecuador y no se ha dicho nada, no se ha hecho oficial. Y mientras no se haga oficial, eso será una especulación, lo desmentirán, pero se anunciará una vez termine el campeonato del mundo”, afirmó.