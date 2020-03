La ministra de transporte, Ángela María Orozco, dijo que concertó con Invías y los concesionarios que los vehículos de carga de alimentos, víveres y servicios de salud para que no tengan que asumir el costo de los peajes.

La medida, en teoría, regirá durante los 19 días que durará la cuarentena nacional, es decir desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril.

“Estos también son nuestros otros héroes, son las personas que van a transportar, no solo a los que realizan las actividades de salud y demás actividades para contener la pandemia, sino también son los que van a transportar la carga que nos permite garantizar el abastecimiento, y es la razón fundamental por la que se eximen de pago de peajes durante esos 19 días”, señaló la ministra, s egún RCN Radio.

Sin embargo, los transportadores han reportado en redes sociales, con evidencia de fotos y videos que, a pesar de los anuncios de la ministra, se les están cobrando en diferentes puntos del país.

Señor Presidente cuáles son los peajes que se cobran y cuáles no, cuál es su autoridad ? @IvanDuque @CathyJuvinao @MinTransporteCo @NanyPardo @NoticiasCaracol @NoticiasUno @NoticiasRCN @GustavoBolivar @petrogustavo @Citytv pic.twitter.com/zQpvrJ07EO

Mire señor presidente nos están cobrando los peajes y nosotros arriesgando la vida esto no es justo hacen con nosotros lo que se les da la gana pic.twitter.com/xpShmNpwi3

Muchos de ellos indican que las autoridades dicen que los peajes no son del Gobierno, por lo tanto deben pagarlos. Además, otros testimonios dicen que solamente los peajes que son de Invías son los que están cumpliendo esta medida.

Camioneros que abastecen alimentos en la costa me reportan que no les cobran peajes cuando llevan la carga, pero cuando se devuelven vacíos para volver a cargar les cobran peajes y además los retienen. Esto no puede ser, @MinTransporteCo, @InviasOficial. ¿Seguirá esto así?

— Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) March 24, 2020