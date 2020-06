Dice que Colombia todavía le falta mucho e, incluso, pronostica que lo peor está por venir.

Pese a esto, también es positivo y dice que la clave está en hacer por lo menos 40.000 pruebas diarias en todo el territorio nacional.

Según el experto, si Colombia busca alcanzar ese 3,4 % mencionado, es necesario subir el testeo a las 40.000 pruebas mencionadas.

También se refirió al cálculo reciente que publicó el Instituto Nacional de Salud con una estimación que afirma que a diciembre de este año habrá 41.622 fallecidos por el COVID-19 en Colombia. Según dice, esto sí puede ser.

“Yo estoy de acuerdo con ellos. Sé que algunas personas han llamado alarmistas esas cifras, yo no lo creo, me parece muy técnico el estudio que hizo el INS. Fíjese que viene aumentando dramáticamente el número de casos (…) en 17 días sucedió lo que en 90 días y eso que aún las unidades de cuidados intensivos no se han visto bloqueadas”, agregó el especialista.