No se trata solo de que el presidente Iván Duque no haya entregado la terna para designar al nuevo fiscal general de la Nación, sino porque no hay suficientes magistrados para hacer la votación, indicó Semana en su impreso.

Esto porque se necesitan que al menos 16 de los magistrados coincidan por uno de los candidatos y en este momento en el alto tribunal solo hay 18 de los 23 totales, por lo que es muy poco probable que ese escenario se dé.

Adicionalmente, la magistrada Margarita Cabello renunció a su cargo porque fue designada como nueva ministra de Justicia, luego de la renuncia de Gloria María Borrero, y saldrá de la Corte este martes 4 de junio.

Es decir que las cuentas ahí ya van en 17 magistrados, y a eso se le suma que dos de ellos no estarán en el país porque tendrán un viaje con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante todo junio, añadió la revista.

Ahora queda esperar que los togados decidan quiénes serán los 6 colegas que se unirán a ese grupo que entrevista y elige al nuevo fiscal general, luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez.

Mientras tanto, la entidad continúa bajo el mando del fiscal encargado, Fabio Espitia, quien debe estar velando porque todas las investigaciones de la entidad continúen, así como los procesos del fiscal ‘ad hoc’ Leonardo Espinosa, a cargo del escándalo de Odebrecht.