Aunque el trino parecía bienintencionado, pues además añadía que “ningún niño en Colombia debe morir por violencia, odio o intolerancia”, las reacciones apuntaban a la última frase: “También nos duelen los niños de las Farc“.

Aunque a más de 4.000 usuarios de Twitter les gustó la publicación, y recibió más de 1.600 réplicas, las respuestas fueron más de 3.300, entre polémica, apoyo y esperanza.

Sin embargo, las más destacadas de estas lamentaban que se le hubiera añadido una filiación al bebé asesinado.

1. Se llamaba #SamuelDavidGonzález 2. Las FARC ya no existen. 3. No son los niños de las FARC, son niños colombianos.

No son “niños de las FARC”, son hijos de ex combatientes del desmovilizado grupo de las FARC. más precisión.

Él no era un niño de las FARC, era un niño colombiano. Decir que un niño de 7 meses es de las FARC, del ELN o de las Águilas Negras, es muestra de total ignorancia. Trino indolente y desafortunado.

Señora @mluciaramirez se que su intención es buena, pero no podemos continuar dividiendo hasta en contenidos de redes… Los niños son de Colombia y del mundo, no de ninguna tendencia ideológica, partido, institución… Deben ser libres, amados y respetados en su inmensidad!!!

No Lina, no

Ciudadano no es. Le faltaba mucho para eso.

Pero si era nacido colombiano, sangre de nuestra sangre, esencia de nuestra tierra; y sobre todo, humano de nuestra especie.

Eso es suficiente para que su vida fuese totalmente sagrada.

— 𝐴𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐴𝑟𝑖𝑧𝑎 🇨🇴 (@AlejoExitiuM) April 18, 2019