Pinzón publicó en su Twitter que el diario inglés había informado que “70.000 estadounidenses fallecieron por consumo de drogas en 2017, más que los muertos en Vietnam”, a propósito del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el consumo de drogas y licor en los parques.

Al respecto, el exministro dijo: “El libre desarrollo de la personalidad debe ser balanceado con el derecho a la vida, y la protección de derechos de otras personas”.

No obstante, los seguidores acusaron a Pinzón de querer desinformar a la audiencia, pues el artículo The Economist se refiere a que esa cantidad de ciudadanos murieron por sobredosis de opioide en medicamentos recetados.

More than 70,000 Americans died from drugs in 2017. That is more than all the American soldiers killed in the entire Vietnam war https://t.co/69zlwyvMBh

— The Economist (@TheEconomist) June 14, 2019