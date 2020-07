Martínez, que ha pasado por el lugar de la tragedia “unas 300 veces”, se refirió a la “cultura maldita” de robo que hay en el sector, pues nadie se puede varar o detener porque enseguida, dijo ella, llegan a saquearlo.

Pero la periodista también señaló que el corregimiento Tasajera, de Puebloviejo (Magdalena), es “un pueblo olvidado” que solo está presente cuando hay elecciones.

Luego de esos trinos, a Martínez le llovieron críticas dizque por justificar el robo. Ella respondió a algunas, pero terminó haciendo una publicación nueva con sus dos comentarios para que nadie la sacara de contexto.

Me tocó poner los 2 trinos porque me levanté y tenía 3.000 mensajes. Para algunos me hice entender, otros escribieron que justificaba los robos, algunos qué me faltó algo de tacto. Soy transparente con mi pensamiento y trato de imaginar el dolor de las familias. Esto dije: pic.twitter.com/MBN2xbrewJ

