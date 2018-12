Sigue la polémica por la medida que el representante a la Cámara, Christian Garcés, le propuso al Gobierno Nacional y que trata sobre la no renovación del decreto 2268 de 2017, que vence el próximo 31 de diciembre, y que prohíbe el porte de armas en el territorio colombiano.

“Francamente veo que este es un caso típico en que el remedio resulta peor que la enfermedad”, afirmó Andrés Villamizar, secretario se seguridad de Cali, en entrevista con W Radio. Villamizar explicó que entiende la frustración de la gente, que quisiera ver acciones más contundentes de la fuerza pública pero también de la justica, para que peligrosos criminales no queden libres en pocas horas o días.

No obstante, el funcionario del Valle del Cauca alertó sobre otros peligros cuando se facilita el acceso a las armas: “Hay que tener en cuenta temas como los accidentes que se generan, niños que pueden accionar el arma de manera accidental y matarse ellos o matar a otra persona, para no hablar del tema de los suicidios”.

Por su parte, Andrés Tobón, secretario de seguridad de Medellín, se manifestó a favor de la prohibición y de la extensión del decreto, por considerar que hoy en día, en un ambiente que restringe el uso de armas en particulares, más del 70 % de homicidios se producen con arma de fuego.

“No me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar en este país donde se flexibilice, o se abra la puerta, a que más ciudadanos puedan acceder de manera no regulada a las armas. La real discusión es cómo logramos, como país, definitivamente abandonar la violencia y dejar atrás la idea de pensar en las armas como una solución”, expresó Tobón al mismo medio, y agregó que los civiles no tienen experiencia en el manejo de armas en situaciones de riesgo, como el ataque de un criminal.

El secretario de seguridad de Cartagena, José Carlos Puello, se unió al rechazo de la iniciativa del Centro Democrático, haciendo alusión a la convivencia ciudadana. “De 100 delitos que se cometen en Cartagena, 90 son por intolerancia. Nos estamos matando por no hacer una fila, por una rifa, por una botella de licor”, señaló Puello en la emisora.

“Nada más peligroso en Colombia que abrir la puerta por la vía de la revisión y la flexibilización, eso es, para hablarlo así de claro, liberar el porte de armas, porque todo el mundo va a tener una razón para ser flexibilizado”, afirmó Julio Sánchez Cristo durante la entrevista con el representante Garcés.

El congresista insistió en W Radio en que no están proponiendo que se libere la venta de armas a todas las personas en Colombia, como funciona en algunos lugares de Estados Unidos, sino que se “revisen los criterios con los cuales le están dando a los ciudadanos porte especial y se flexibilice en algo”.

A raíz de este tema, este lunes se convirtió en tendencia en Twitter la etiqueta #PistolaAlCentroDemocratico, en repudio a lo propuesto por el representante Garcés que contó con el apoyo de la bancada conservadora.

