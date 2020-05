green

“Cómo quisiera ir a las regiones, pero por vieja no puedo, porque qué tal que me dé [el coronavirus]. No me puedo mover porque me lo prohibieron, pero estoy que me voy para donde sea porque lo que más me gusta es el trabajo con el Congreso y en el terreno”, manifestó la ministra en palabras reproducidas por Blu Radio.

Al respecto, Sylvia Patiño, periodista de esa emisora, cuestionó en el programa ‘Voz populi’ a Arango, mujer que no es cobijada por las restricciones de movilidad a la tercera edad, ya que tiene 61 años.

“No sé si Alicia Arango ya haga parte de los viejitos, o si clasifique dentro de ese rango… Los mayores de 70 son los que no pueden salir, es decir que la ministra sí lo puede hacer”, expresó.

Por su parte, otros panelistas del espacio radial apuntaron que, en contraposición, otros funcionarios del Gobierno, como Claudia Blum, canciller, y Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, tienen 71 y 68 años, respectivamente, y no se han declarado impedidos para ir a eventos.

Sin embargo, los periodistas de la emisora no se percataron de que Blum y Trujillo aparecen últimamente en espacios cerrados, mientras que un ministro como Fernando Ruiz, de Salud, se ha movido por diversas ciudades con alto índice de COVID-19, como Villavicencio y Cartagena, atendiendo la emergencia sanitaria.