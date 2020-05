Yaris Trespalacios, mamá del menor fallecido, no pudo ver a su hijo de 4 años, Javier Martínez, porque médicos de la clínica Asunción de Barranquilla le dijeron que él era un caso sospechoso de coronavirus, informó Semana.

El lunes 11 de mayo el pequeño falleció y de inmediato fue trasladado a una funeraria, dice la revista, sin que la madre pudiera ver el cuerpo del niño; 24 horas después, agrega Blu Radio, a Trespalacios le avisaron que la prueba de coronavirus de su hijo resultó negativa.

“Nos comunicamos con la funeraria y me dijeron que al niño lo habían cremado en cuanto llegó porque estaba el tema de que era positivo. Aunque salió negativo, no me lo dejaron ver, ni entregarle la santa sepultura que se merecía”, relató la madre, según la emisora.