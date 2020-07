El relato es recogido por medios como El Tiempo y Caracol Radio, que dicen que, tras la muerte de Héctor Riveros por coronavirus en la madrugada del 10 de julio, la autorización para que la funeraria se llevara el cadáver apareció solo hasta la madrugada del día siguiente.

“Mi padre venía con cuidados paliativos. Cuando falleció, el prestador de la EPS Health and Life me expidió el certificado de defunción, pero, al parecer, hubo problemas al subir la historia clínica al sistema, faltaba detallar que se había muerto por COVID. Entonces, la Secretaría de Salud no daba el permiso para llevárselo”, narró Priscila Riveros a la emisora.