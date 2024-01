Más de 60.000 abonados del servicio de acueducto del nororiente de Medellín y de Bello se verán afectados por los cortes que realizará entre el martes y el miércoles de la próxima semana Empresas Públicas de Medellín (EPM), con el fin de efectuar trabajos de modernización en las redes de conducción de agua.

Las obras buscan reponer un tramo de la tubería del circuito Manantiales-Berlín y Berlín-Campo Valdés que lleva el líquido desde la planta Manantiales hasta los respectivos tanques de almacenamiento.

Según dijo EPM en un comunicado, “con estas obras se reforzará la confiabilidad del sistema y se disminuirán los impactos por posibles interrupciones no programadas”.

Los cortes de agua serán de la siguiente manera:

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de enero, en el circuito Santo Domingo, que incluye 15.349 usuarios de los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI, en Medellín.

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero, en el Circuito Berlín, e incluye 10.001 usuarios de los barrios San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas, también de la capital antioqueña.

Además, entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero habrá corte en el Circuito Moscú, que comprende 22.946 usuarios de los siguientes barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 1, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe y Villa Del Socorro. Además, afectará al barrio Santa Rita del municipio de Bello.

Otro corte se efectuará entre las 11:00 a.m. del martes 16 de enero y las 11:00 a.m. del miércoles 17 de enero en el Circuito Campo Valdés, que incluye 12.332 usuarios de los barrios: Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Con el fin de atender las necesidades de los sectores antes mencionados, EPM tiene previsto un operativo especial con carrotanques y ha determinado las siguientes rutas:

Dos buscan atender el Circuito Berlín. La uno va de la calle 86 a la calle 95, entre carrera 45 a carrera 50, y la dos, de la calle 96 a la calle 98, entre carrera 45 A y carrera 50 A.

Otras dos contemplan el Circuito Campo Valdés. La ruta 3 irá de la calle 71 a calle 77 entre carrera 45 a carrera 48 A y de la calle 78 a la calle 80 entre carrera 42 a carrera 49 y la ruta cuatro abarcará de la calle 81 a la calle 85 entre carrera 42 a carrera 49 y de la calle 86 a la calle 89 entre carrera 44 a carrera 49.

Las rutas cinco, seis y siete son para el Circuito Moscú. Irán de la calle 77 a la calle 89 entre carrera 39 a carrera 41 A y de la calle 89 A a la calle 100 entre carrera 36 a carrera 44, lo mismo que de la calle 101 a la calle 120 entre carrera 37 a la carrera 43 EE.

Finalmente, el Circuito Santo Domingo será atendido por las rutas ocho y nueve: Una va de la calle 84 A a la 95 entre carrera 31 B a carrera 34 y de la calle 95 A a la 103 entre carrera 30 a carrera 37 y otra irá de la calle 105 a la calle 121 entre carrera 28 a carrera 36 C. Fuera de eso, habrá un carrotanque disponible para casos de contingencia.

En la página web www.epm.com.co, cualquier ciudadano podrá obtener información sobre los sectores afectados así como de los recorridos de las rutas. También tiene disponible su Línea de Atención al Cliente 604 – 44 44 115 y el contacto de WhatsApp 302 3000 115, donde hay que hacer la pregunta: “¿voy a tener interrupción de acueducto?”. Igualmente, está la página www.epm.com.co

Con el propósito de reducir el impacto negativo, la compañía de servicios públicos recomendó almacenar agua para actividades prioritarias como cocinar, bañarse o vaciar el sanitario.

Recordó que es probable que cuando se restablezca el servicio de acueducto el agua se ponga turbia, por lo cual es recomendable esperar a que el líquido recobre su aspecto habitual para poder consumirla y lavar ropa.

