En los últimos meses se han conocido una serie de quejas por los altos costos de consumo en el recibo de la luz, siendo constantes las reclamaciones en contra de la empresa operadora de servicio de energía en Valledupar, Afinia Grupo EPM.

Son comunes casos como los de Carmen Gómez, una madre cabeza de hogar que reside en el barrio Don Alberto de la capital cesarense, cuyo estrato es tres, quien desde hace más de un año está a la espera de resolver un problema de abuso en la factura de la luz.

“Hace dos años llegaron a mi casa, me bajaron el contador y me dijeron que estaba alterado. Me hicieron una supuesta acta donde decían que yo tenía dos computadores de mesa, una impresora industrial, motor para bombear agua y nada de eso es verdad”, dijo la residente de Valledupar.