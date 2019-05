La información se conoce un día después de que el Consejo de Estado le mantuviera la investidura a ‘Santrich’.

“A partir de la sentencia del Consejo de Estado de ratificarle la investidura de congresista, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación“, dijo la Corte, por medio de un comunicado.

El tribunal explicó que la Sala acogió el recurso de impugnación que presentó la defensa de ‘Santrich’, y que por eso el expediente por narcotráfico que hay en su contra tendrá que ser enviado de “inmediato” a la Sala Especial de Instrucción.

La Corte aclara que ‘Santrich’ se encuentra aforado debido a que el Consejo Nacional Electoral reconoció su nombramiento como congresista, y que en ese sentido el Consejo de Estado “negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada”, pues considera que fue por motivos ajenos.

“En este orden de ideas, la condición foral del artículo 186 de la Constitución Política inicia con el reconocimiento por parte de la autoridad competente y no con el ejercicio de las funciones derivadas de la solemnidad de la posesión”, recalca la Corte.

Cabe recordar que el Consejo de Estado aclaró que no posesionarse en su curul en la fecha establecida no es una causal para que una persona no pueda participar en política, a lo que se refiere la muerte política.

Pero el argumento de ‘Santrich’ fue que no lo pudo hacer porque, para ese momento, él estaba recluido en la cárcel La Picota, ya que agentes del CTI lo detuvieron el 9 de abril del 2018 por presuntamente estar vinculado con tráfico de cocaína hacía Estados Unidos.

Esto fue lo que compartió la Corte en sus redes sociales: