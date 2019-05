El tribunal contencioso resolvió la apelación interpuesta por la mesa directiva de la Cámara de Representantes, y ratificó su investidura como congresista pues consideró que ‘Santrich’ tuvo motivos de “fuerza mayor” para no asistir al Congreso, el 20 de julio de 2018, informó Caracol Radio.

La Sala Plena del Consejo de Estado, indicó Blu Radio, aseguró que no posesionarse no es una causal para que una persona no pueda volver a participar en política, a lo que se refiere la muerte política.

El argumento de ‘Santrich’ fue que no se pudo posesionar porque, para ese día, él ya se encontraba recluido en la cárcel La Picota, pues fue detenido el 9 de abril del 2018, por presuntamente estar vinculado con tráfico de cocaína.