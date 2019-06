El fallo de la Corte se dio como rechazo a la solicitud que hizo la Contraloría General, que le pidió abrir un incidente de reparación integral para que el exgobernador Alejandro Lyons indemnizara a las víctimas del millonario desfalco que se hizo a través de la salud en ese departamento.

Pero la Corte argumenta que se “abstendrá” de iniciar este trámite porque “no es procedente”.

“El preacuerdo no contempló la reparación de perjuicios como condición de este y, por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado, es decir, no hubo daño de esa índole…”, dice la Corte.