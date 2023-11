Las mujeres con endometriosis padecen una enfermedad incapacitante que les impide el normal desarrollo de las funciones laborales. Así lo decidió la Corte Constitucional y ahora las empresas deberán reconocer estos dolores como razones justas de incapacidad.

“Se siente un dolor pélvico crónico. Está ahí todo el tiempo, esto me produce náuseas, vomito, fiebre y dolor las piernas. Cuando viene el periodo menstrual el dolor se incrementa. Estas molestias no te permiten hacer ninguna actividad, incluso, hay dolor en las relaciones sexuales”, le relató una paciente con endometriosis a El Colombiano.

Se conoció la sentencia T-448 del 2023 en el que la Corte Constitucional decidió que la endometriosis es una enfermedad incapacitante. En la decisión, le ordenó al ministerio de Trabajo que formule una política que le permita a acceder a protecciones legales y constitucionales a las pacientes que están bajo esta condición.

El plazo fijado es de un año. La cartera del Trabajo deberá entregar a los empleadores herramientas pedagógicas que les permita entender la endometriosis y la situación de invisibilidad que ha sufrido esta enfermedad y que padecen hasta famosas presentadoras.

Esta decisión ocurrió luego de una acción de tutela que interpuso Denis Pérez, una trabajadora que fue despedida luego de sufrir varias complicaciones de esta enfermedad.

Denis llevaba tres meses trabajando como asesora de la empresa Atillos Temporales S.A.S. cuando tuvo que empezar el tratamiento médico por una masa extraña en sus ovarios. El diganóstico final fue endometriosis. La mujer se operó y pidió una licencia no remunerada por el tiempo de su recuperación. La respuesta de la empresa fue terminarle el contrato dos días antes de que iniciara la incapacidad.

“A mi juicio, el sistema de salud también se invisibiliza a las mujeres con endometriosis. En mi caso se demoraron más de dos años para diagnosticar, me mandaban medicamentos que no servían para la enfermedad. Todavía tengo una laparoscopia que no me han podido hacer”, señaló la paciente consultada.

Desde octubre de este año está sancionada la ley de Endometriosis. El articulado pretende establecer los protocolos de detección oportuna y tratamiento de la endometriosis. Así como brindar las garantías de acceso a orientación y prevención de las complicaciones físicas, emocionales y sociales de esta enfermedad.

En el caso de la señora Denis, la empresa en la que trabajaba deberá reintegrarla en igualdad o mejores condiciones a las que estaba y, adicionalmente, deberá indemnizarla con 180 días de salario.

