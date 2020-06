green

Argumentan que la compañía de transporte masivo de la capital suspendió los vínculos laborales a causa de la pandemia de coronavirus.

“Suspendieron contratos de trabajo argumentando afectación por las medidas de aislamiento de la pandemia”, detalló Fabio Rivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Usuarios de Transmilenio, en diálogo con Blu Radio.

La movilización que partió desde la estación Escuela Militar y llegó hasta la parada de Polo contó con pocas personas. Sin embargo, la operación del sistema biarticulado se vio afectada en esos dos lugares.

“Que nos arreglen el contrato laboral que nosotros legalmente tenemos con Transmilenio, porque no nos están pagando el sueldo y tampoco nos quieren liquidar. Si la empresa no quiere tener obligaciones legales con el trabajador, que nos arreglen”, manifestó uno de los operarios, quien no fue identificado, en conversación con La FM.

