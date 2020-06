Con fotografías y cubrimiento propios, el medio de la capital estadounidense retrata la tragedia, pero también señala a las autoridades distritales y de Policía por uso excesivo de fuerza con personas en condición de vulnerabilidad, con el agravante de que sucede justo en medio de la pandemia de COVID-19 y en contravía a las sugerencias de mantenerse en cuarentena.

Por ejemplo, cita el caso de una desplazada por la violencia que había conseguido en el barrio Altos de la Estancia “una medida de seguridad y, si no comodidad, al menos agua, electricidad y un baño que funcionaba”. Pero “el mes pasado llegaron las fuerzas de seguridad del gobierno, obligaron a su familia a salir de la improvisada vivienda y la arrasaron”, relata.

“Nos echaron como perros. No me dieron ningún aviso. Les rogué que me dieran tiempo, pero la mayoría de mis cosas fueron destruidas”, dijo la mujer al Washington Post