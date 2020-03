green

El vehículo de la empresa Omega había salido del Terminal de transportes de Salitre y cuando estaba pasando por Facatativá (Cundinamarca) se detuvo para que se aclarara la situación, informó Blu Radio.

“Estaba viajando un paciente con síntomas respiratorios, cuadro febril y tos seca; se hace la alerta, se le avisa a la Policía. El conductor de la flota actuó responsablemente; nos comunicamos con él y después intervinieron las autoridades”, detalló en la emisora, el alcalde de ese municipio, Guillermo Aldana.

Los policías de la población decidieron devolver el bus hacia Bogotá. Al arribar a la capital, el hombre fue atendido por paramédicos; ellos hablaron con la persona que tenía los síntomas y le hicieron el chequeo respectivo, agregó la frecuencia radial.

Después del ‘test’, que no duró más de 15 minutos, le dijeron que no tenía el virus y que podía continuar su viaje. Sin embargo, los demás pasajeros quedaron inconformes y manifestaron que ese no era el protocolo para un tema tan serio como el que se está viviendo en el país, concluyó la emisora.