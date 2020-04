El anuncio fue hecho el domingo en la noche y, según el mandatario local, se da como respuesta a la inquietud que su equipo le manifestó al respecto, al parecer, en vista de las medidas de aislamiento obligatorio y la consecuente situación económica que vive la ciudad y el país por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus.

Me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No, de ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos. Estoy aquí para decirles que de esta salimos, vamos a superar esta crisis, a adaptarnos, a construir de nuevo, a salir adelante.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 26, 2020