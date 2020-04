La emisora de corte popular, y una de las más escuchadas en el país, sirvió como puente para transmitirle al presidente Iván Duque la inquietud de una mujer que dijo ser vendedora informal, y que le reclamó por no haber sido beneficiaria de los subsidios que entregó el Gobierno.

“Señor presidente, soy madre cabeza de hogar, trabajo vendiendo arepas y chorizos en la calle y tengo 3 hijos. Solo vivo de eso y no recibí ninguna ayuda del Gobierno, no estoy en ningún programa del Gobierno. A nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Por favor”, fue la queja que dejó la mujer en un comentario en Facebook, mientras la entrevista estaba al aire, y la leyó un locutor de la emisora.

De inmediato, Duque se solidarizó con este caso y pidió que le consiguieran los datos de la mujer.

“Pues por qué no me deja y anotamos, ahoritica, los datos aquí cuando terminemos la entrevista para hacer seguimiento sobre esa base de datos, porque me interesará conocer ese caso en detalle. ¿Cómo se llama la señora?”, preguntó el mandatario de los colombianos.