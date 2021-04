green

Con ese número de contagios lideró por mucho el boletín del día, en el que el Ministerio de Salud consignó más de 19.000 casos y un lamentable récord nuevo de víctimas.

En la ciudad también se confirmaron otras 42 muertes a causa del COVID-19, justo unas horas antes de entrar de nuevo en confinamiento estricto, por cuenta del esquema 4×3 de la Alcaldía de Bogotá.

Aunque este jueves comenzará antes porque empatará con el toque de queda nocturno que regirá hasta las 5:00 a.m. del lunes 3 de mayo y que será vital para los próximos días.

Según la alcaldesa Claudia López, estas medidas han evitado que el sistema hospitalario colapse, aunque detalló que vienen tiempos “muy muy difíciles”. Por eso es posible que este jueves Bogotá cierre el día con un 90 % de ocupación en la UCI y que “siga creciendo”.

Así están las cifras sobre las 6:00 de la tarde de hoy:

Ante ese escenario, la mandataria insistió en no hacer reuniones con personas con las que no conviven, “verse con amigos en espacios abiertos y no en la sala de la casa ni menos en fiestas clandestinas”, y puntualizó:

“Reiterar el llamado, sobre todo estas dos semanas que vamos a pasar por un momento difícil. Estamos en las semanas más críticas de esta tercera ola, esta y la próxima, por lo menos. Estamos entre la vida y la muerte, y no queremos pasar por lo que han pasado otras ciudades con 100, 200 o 300 pacientes en fila y no haya con qué atenderlos”.

Por último, Claudia López dijo que entre más pruebas se están tomando en la ciudad, más resultados positivos se encuentran y consideró que “en parte eso es bueno” para enfrentar la situación porque todo lo que se haga sirve:

“Sabíamos que íbamos a seguir ascendiendo, estamos tratando de controlar el ritmo de ascenso. Yo insisto en que hay 178 puntos gratuitos de pruebas”.

Pese a esto, la alcaldesa dijo que a la fecha no hay “una situación alarmante” en cuanto a la atención de pacientes y por eso esperará hasta el lunes a reunirse con el comité epidemiológico para evaluar si son necesarias nuevas medidas para enfrentar al coronavirus.

Incluso, en Blu Radio señalaron que si las cifras continúan al alza, la próxima semana se podría adelantar el toque de queda nocturno para las 6:00 de la tarde. Aunque hay que tener en cuenta que todo debe pasar por discusión y aprobación de los gobiernos Distrital y Nacional.

Por ahora, para esta noche, la Alcaldía les pidió a las empresas que organicen los horarios de sus trabajadores para que puedan salir temprano y estar antes de las 8:00 de la noche en la casa y permanecer allí durante los próximos 3 días.

Bogotá tiene 754.208 casos confirmados de la enfermedad, 15.103 víctimas y hasta la medianoche del día anterior había vacunado a 808.499 personas.